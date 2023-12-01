Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,74-1,77%

Курс юаня вырос до 12,62 рубля, доллар - до 90,41 рубля, евро - до 97,95 рубля

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели торговался в красной зоне. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,74%, до 3 142,29 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,77%, до 1 095,28 пункта. Курс юаня вырос на 0,136%, до 12,62 рубля, доллар - на 0,95%, до 90,41 рубля, евро - на 0,55%, до 97,95 рубля.

"Ослабление рубля сдерживало нисходящую коррекцию. В то же время ценовая неуверенности в нефти после решения ОПЕК+ и фактор пятницы способствовали фиксации прибыли", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Статистика дня оказалась позитивной. "Индекс деловой активности в промышленности КНР (от Caixin) в ноябре вышел в зону роста (50,7 п.), заметно опередив прогноз (49,3 п.). Производственный PMI еврозоны также оказался выше ожиданий аналитиков, но остался ниже 50 п., в зоне спада", - отметил эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги ОГК-2 (+2,51%), акции "Полиметалла" (+2,02%), котировки "Россетей" (+1,33%), привилегированные акции "Башнефти" (+1,28%), бумаги "Магнита" (+1,26%), акции "Полюса" (+0,39%), котировки "Самолета" (+0,34%).

"Акции ОГК-2 на этой неделе повышались без очевидных фундаментальных причин. Акции "Башнефти", очевидно, продолжали поддерживать ожидания дивидендных выплат по итогам всего 2023 года", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

"Магнит" сейчас является последним из наиболее ликвидных в РФ эмитентов, объявивших дивиденды в этом сезоне в размере 412,13 рубля (доходность 6,5%) с закрытием реестра 11 января 2024 года, также отметила эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные акции "Ростелекома" (-8,47%), бумаги ТМК (-5,9%), расписки "Эталона" (-3,95%), котировки "Селигдара" (-3,7%), бумаги "Новабев" (-3,57%), котировки "Яндекса" (-3,27%).

"Акции "Ростелекома" и "Селигдара" в пятницу падали после закрытия реестров по дивидендам за 2022 год и девять месяцев 2023 года соответственно", - сказала Кожухова.

Прогноз на 4 декабря

На будущей неделе покупатели могут вернуть индекс Мосбиржи выше 3 200 пунктов, считают в "БКС мир инвестиций". "Опорой для движения может послужить ослабление рубля. Впрочем, для более уверенного импульса потребуются более надежные драйверы, таковым может стать рост цен на нефть после переоценки рынком решений ОПЕК+ и на фоне нового начавшегося витка обострения на Ближнем Востоке", - пояснили там.

Прогноз компании индексу Мосбиржи на 4 декабря - 3 100 - 3 225 п., по курсу доллара - 88,5-91,5 рублей. Во Freedom Finance Global прогнозируют, что в понедельник индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов, доллар/рубль может торговаться в диапазоне 89-91 рублей, евро/ рубль - в коридоре 97-99 рублей, юань/рубль - в интервале 12,2-12,7 рублей.

В понедельник глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью. Московская биржа в этот день отчитается об оборотах за ноябрь.