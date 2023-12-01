В Калининграде начали разработку проекта кампуса среднего образования

Как сообщил губернатор региона Антон Алиханов, в этот проект уже включились такие крупные предприятия области, как опытное конструкторское бюро (ОКБ) "Факел", автомобильный холдинг "Автотор" и российский инвестиционно-промышленный холдинг GS Group

КАЛИНИНГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области начали разработку проекта кампуса среднего образования, который планируется создать в регионе. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов на заседании координационного совета по промышленности, которое провел в Калининграде вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Разрабатываем проектно-сметную документацию для строительства кампуса среднего профессионального образования, потому что понимаем, что сейчас на первый план выходит качество образования, соответствие его запросу работодателя и огромный интерес со стороны промышленности не столько даже, может быть, к выпускникам вузов, сколько к выпускникам колледжей, среднего звена, среднего образования", - сказал Алиханов.

В области совместно с Росатомом запущен проект "баланс трудовых ресурсов", цель которого - заблаговременная подготовка кадров инженерно-технического профиля. Это дает возможность прогнозировать потребность в кадрах на ближайшие 5-10 лет, отметил губернатор.

В этот проект, по его словам, уже включились такие крупные предприятия области, как опытное конструкторское бюро (ОКБ) "Факел", являющееся одним из мировых лидеров в разработке двигателей для космических аппаратов, автомобильный холдинг "Автотор", российский инвестиционно-промышленный холдинг GS Group и другие крупные предприятий. ОКБ "Факел" совместно со школами региона уже открыло 15 космических классов в 9 школах, в 2024 году в школах области появятся судостроительные классы.

Кроме того, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (БФУ) реализует 22 образовательные программы под задачи индустриальных партнеров. В частности, с учетом строительства в регионе гигафабрики по выпуску литий-ионных батарей, БФУ запущены сетевые образовательные программы по химическим источникам тока.

На 2024 год одобрена заявка по созданию нового кластера на базе Гусевского политехнического техникума в регионе. Область начинает строить несколько объектов среднего профессионального образования, добавил Алиханов. Необходимость в этом, по его словам, продиктована интересом молодежи к среднему образованию. "У нас на одно место в техникум, в колледж конкурс достигает 8-9 человек нам место", - сказал губернатор, добавив, что уже со второго - третьего курса все учащиеся начинают взаимодействовать с потенциальным работодателем. Алиханов обратил также внимание на важность использования механизма целевого обучения кадров, что позволит глубже вовлечь работодателей в этот процесс.