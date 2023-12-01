Словакия в 2030 году произведет на 55% меньше выбросов в атмосферу, чем в 1990-м

Республика достигла максимума в деле ограничения вредных выбросов в атмосферу, заявила ее президент Зузана Чапутова

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Словакия достигла максимума в деле ограничения вредных выбросов в атмосферу. Об этом заявила президент республики Зузана Чапутова на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Словакия достигла максимума в деле ограничения вредных выборов [газов в атмосферу] и со всей ответственностью продолжает работу в этом направлении, - сказала она. - Республика в 2030 году произведет на 55% меньше таких эмиссий, чем в 1990 году".

Более того, как отметила Чапутова, Словакия в предстоящие семь лет значительно увеличит государственное финансирование национальных программ по сокращению выбросов промышленного производства. "К концу текущего года республика перестанет использовать уголь для выработки электричества, а еще в течение ближайших трех лет откажется от угля в качестве топлива для получения тепла", - сказала президент.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.