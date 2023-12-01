Минстрой весной назовет проекты российского ПО, которым выделят гранты

По словам замглавы ведомства Константина Михайлика, РФРИТ - это "в хорошем смысле сложная система", когда в отборе лучших проектов участвуют специалисты, отраслевые центры, решение принимается комиссией

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Проекты разработки отечественного софта для строительства и ЖКХ, на которые будут выделены гранты Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Минстрой назовет весной, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Константин Михайлик.

"Думаю, к концу I квартала отбор проектов, на которые будут выделены гранты РФРИТ, мы закончим и сможем назвать победителей конкурсного отбора", - сказал он корреспонденту ТАСС в ходе дискуссии "Город: жизнь в двоичном коде" на Международной выставке-форуме "Россия".

Замглавы Минстроя подчеркнул, что РФРИТ - это "в хорошем смысле сложная система", когда в отборе лучших проектов участвуют специалисты, отраслевые центры, решение принимается комиссией. "В центрах компетенции ЖКХ рассматривают уже третью очередь проектов, связанных с цифровыми решениями для тепловых сетей, более крупные разработки по 3D, очень много проектов",- уточнил он. По словам Михайлика, сейчас рынок услуг для "Умных городов" оценивается в 400 млрд рублей, самую заметную роль на нем играют небольшие компании с количеством сотрудников от 5 до 50 человек.

Генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов в свою очередь уточнил, что среди проектов, которые в 2024 году рассчитывает профинансировать РФРИТ, есть разработки российского софта для строительства и ЖКХ, для машиностроения и судостроения, отрасли, связанные с производством промышленной продукции для населения. "Это те отрасли, которые столкнулись с наибольшими последствиями санкционного давления. То есть все проекты, которые будет поддерживать фонд, будут в категории особо значимых", - подчеркнул он.

Павлов сказал, что 27 ноября президент РФ подписал закон о бюджете, в котором у РФРИТ на грантовое финансирование проектов по разработке и внедрению российского программного обеспечения заложено 7,2 млрд рублей. "Это вдвое больше, чем было доступно в этом году", - добавил он

В рамках Международной выставки-форума "Россия" (ВДНХ) в декабре начнет работу павильон госкорпорации развития ВЭБ.РФ, где будут представлены достижения российских технологических компаний и институтов развития для городской инфраструктуры. Часть экспозиции составляют IT-проекты, поддержанные РФРИТ, направленные на импортозамещение и разработку новых технологий для городской инфраструктуры.