Минэнерго США закупит до 3 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва

Ожидается, что к февралю 2024 года его пополнят на 12 млн баррелей

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики США в рамках процесса восполнения стратегического нефтяного резерва планирует закупить дополнительно до 3 млн баррелей нефти. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении ведомства.

Как следует из документа, Минэнерго США "опубликовало запрос на закупку до 3 млн баррелей нефти с поставками в феврале" 2024 года. Ведомство ожидает предложений от потенциальных поставщиков не позднее 12 декабря.

Кроме того, Министерство энергетики США намерено ускорить восполнение стратегического резерва за счет переноса запланированных на июнь 2024 года поставок 4 млн баррелей нефти на февраль 2024 года. В общей сложности, по данным ведомства, к февралю 2024 года стратегический нефтяной резерв будет пополнен на 12 млн баррелей нефти.

Президент США Джо Байден подписал в конце марта 2022 года указ, обязывающий Минэнерго продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране. Министерство использует доходы от продажи этого сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва. Согласно анализу, проведенному американским Минфином, действия вашингтонской администрации "позволили снизить цены на бензин примерно на 40 центов за галлон (3,785 литра - прим. ТАСС) по сравнению с тем, какими они были бы", если власти не принимали никаких мер, подчеркнули в Минэнерго.

Американский стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 353,5 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительствам.