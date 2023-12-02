Fitch повысило рейтинг Греции до инвестиционного уровня

Агентство отметило стабильный прогноз по росту экономики республики

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Рейтинговое агентство Fitch повысило суверенный кредитный рейтинг Греции до уровня "BBB-" со стабильным прогнозом. В результате этого Греция получила инвестиционный уровень, сообщается в размещенном на сайте агентства в пятницу заявлении.

"Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Греции в иностранной валюте до "BBB-" с "BB+". Прогноз стабильный", - говорится в сообщении.

21 октября рейтинговое агентство S&P также повысило кредитный рейтинг Греции до инвестиционного уровня со стабильным прогнозом.