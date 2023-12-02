FT: соцсеть X намерена привлечь малый и средний бизнес

Газета отмечает, что крупные компании отказываются размещать свою рекламу в социальной сети в связи с высказываниями ее владельца Илона Маска

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Социальная сеть X (ранее Twitter) намерена привлечь малый и средний бизнес для увеличения доходов от рекламы. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.

"Малый и средний бизнес являются важным двигателем, который мы определенно недооценивали долгое время. Это [малый и средний бизнес] всегда было частью плана, теперь мы пойдем еще дальше", - приводит издание заявление соцсети. Газета отмечает, что такое изменение стратегии связано с тем, что крупные компании отказываются размещать свою рекламу в социальной сети в связи с высказываниями ее владельца Илона Маска.

30 ноября Маск в нецензурной форме высказал свое мнение о рекламодателях, которые отказались от размещения рекламных объявлений на платформе после обвинений в адрес Маска в антисемитизме.

Ранее он прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который написал, что "еврейское население западных стран приходит к тревожному осознанию того, что орды меньшинств, наводняющие эти страны, не слишком его любят". "Вы говорите чистую правду", - написал бизнесмен в комментарии к этой публикации.

16 ноября газета The Washington Post сообщила, что технологический гигант IBM приостановил размещение своей рекламы в соцсети из-за противоречивых постов Маска. За IBM последовали Walt Disney и Apple.

По информации газеты The New York Times, к 24 ноября 100 брендов прекратили размещать рекламу в X. Среди них технологические компании, сети быстрого питания и политические кампании.