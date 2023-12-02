Reuters: Запад оказывает давление на страны из-за обхода санкций против России

По сведениям агентства, Евросоюз, США и Великобритания направили письма, где содержатся требования ужесточить контроль за морскими перевозками из-за несоблюдения ограничений цены на российскую нефть

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Великобритания, ЕС и США направили письма Маршалловым Островам, Либерии и Панаме с требованием, чтобы они усилили наблюдение за своими судами, которые якобы могут заниматься перевозкой российской нефти в обход западных санкций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его информации, в письмах содержатся предупреждения об увеличении числа случаев обхода ограничения на цену российской нефти и требование к трем странам ужесточить контроль за морскими перевозками.

На данный момент посольства трех государств в США, сами Соединенные Штаты, Великобритания и ЕС не предоставили комментариев.

Эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ вступило в силу 5 декабря 2022 года. Страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 12 октября 2022 года, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат их стоимость. Введение потолка цен на топливо из России он назвал "шулерскими уловками" и "беспардонным шантажом". Кроме того, Путин предупредил, что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.