Афганистан надеется на восстановление международного финансирования для проекта ТАПИ

торговый атташе посольства "Исламского эмирата Афганистан" в Ашхабаде Мохаммад Харун Саиди отметил, что доля участия государства в проекте составляет $150 млн

АШХАБАД, 2 декабря. /ТАСС/. Афганистан надеется на скорейшее возобновление каналов межбанковского финансирования для реализации проекта магистрального газопровода Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ). Об этом корреспонденту ТАСС заявил торговый атташе посольства "Исламского эмирата Афганистан" (ИЭА, используемое движением "Талибан" (запрещено в РФ) название государства) в Ашхабаде Мохаммад Харун Саиди.

Каналы международной межбанковской связи для Афганистана были закрыты после того, как летом 2021 года талибы захватили власть в стране.

"Мы хотим, чтобы быстрее наши деньги, замороженные в банках, стали доступны и открылись [каналы] международных институтов, которые должны нас финансировать и помогать. Наша доля участия в ТАПИ - $150 млн. Две-три недели назад Туркменистан тоже попросил мировое сообщество, чтобы оно открыло линию кредитов и убрало санкции с Афганистана, чтобы мы могли участвовать в финансировании этого проекта. Мы надеемся, что это решится в положительную сторону, мы хотим, чтобы это решилось скорее", - сказал Саиди.

Он также отметил, что проект ТАПИ даст большие перспективы для дальнейшего роста бизнеса стран-участниц и сблизит их. Общая стоимость проекта, по словам собеседника, составляет около $7 млрд.

ТАПИ - это проект магистрального газопровода, по которому Туркмения будет осуществлять поставки газа в Пакистан, Афганистан и Индию. Он будет проходить по территории этих четырех государств: от газового месторождения Галкыныш на юге Туркмении через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии, рядом с индийско-пакистанской границей. Переговоры о строительстве ТАПИ велись еще с середины 1990-х годов. В 2007 году к проекту присоединилась Индия. В марте 2022 года Азиатский банк развития приостановил работу по участию в проекте до признания ООН и крупными мировыми экономиками правительства талибов.