Ущерб единственной на юге РФ станции по реабилитации дельфинов оценили в 15 млн рублей

Директор Карадагской научной станции - природного заповедника РАН Вячеслав Литвин сообщил, что при наличии финансирования восстановить все разрушения получится в течение месяца

ТАСС, 2 декабря. Ущерб, нанесенный во время шторма единственной на юге РФ станции по реабилитации дельфинов в Крыму, предварительно, оценили в 15 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил директор Карадагской научной станции - природного заповедника РАН Вячеслав Литвин.

"Ущерб большой, учитывая, что все поотрывало, разрушился купол карантийного бассейна, разрушены стенки причала. Были также разрушены подача и сброс воды, подачу мы восстановили, остался вопрос с насосом только, сброс будем восстанавливать. Предварительно ущерб оценивается свыше 15 млн рублей", - сказал Литвин.

По его словам, невозможно восстановить своими силами все разрушения, включая разрушенные стойки причала. "При наличии финансирования восстановить все разрушения получится в течение месяца. В РФ никто не занимается реабилитацией дельфинов, мы однозначно не бросим эту тему", - сказал Литвин.

В настоящее время на станции содержатся два старейших в РФ дельфина - Яна и Яша, которым в течение всего суточного шторма тренеры оказывали помощь и находились рядом. По словам директора станции, с ними все хорошо, шторм на них не повлиял.

Карадагская научная станция им. Т. И. Вяземского основана в 1914 году. Это филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН". В 70-х годах здесь появился центр, построенный для изучения млекопитающих. На станции продолжают изучать акустику и общение дельфинов, также проводят реабилитацию млекопитающих, находившихся в неволе.