Володин запустил опрос о законопроекте по маркировке энергетиков

Планируется ввести обязанность маркировать энергетики контрастной надписью о вреде таких напитков для несовершеннолетних, беременных, лиц, страдающих повышенной нервной возбудимостью, бессонницей и артериальной гипертензией

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о законопроекте по обязательной маркировке энергетических напитков надписями об их вреде.

Законопроект был внесен 30 ноября на рассмотрение парламентариев группой депутатов разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Авторы инициативы предлагают новым отдельным федеральным законом ввести обязанность маркировать энергетики контрастной надписью о вреде таких напитков для несовершеннолетних, беременных, кормящих женщин, лиц, страдающих повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией. Надпись должна занимать не менее 15% от площади тары. Проект, в случае его одобрения, должен вступить в силу 1 января 2024 года.

"Поддерживаете ли вы законопроект об обязательной маркировке энергетических напитков контрастными надписями, чтобы обратить внимание покупателей, что употребление энергетиков вредно для здоровья людей, прежде всего детей и беременных женщин", - спросил Володин у своих подписчиков, предложив три варианта ответа: "да", "нет" и "все равно".