Зарубежные авиакомпании смогут выполнять рейсы в крупные города Казахстана без ограничений

В министерстве транспорта республики отметили, что такой шаг в перспективе поспособствует снижению стоимости авиабилетов, улучшению сервиса и расширению географии полетов

АСТАНА, 2 декабря. /ТАСС/. Иностранные авиакомпании получили право выполнять полеты в крупные города Казахстана без ограничений по частотам и типам воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.

"В приказ министерства транспорта о введении режима "открытое небо" внесено изменение, снимающее ранее действовавшее ограничение в части предоставления иностранным авиакомпаниям права использования пятой степени "свободы воздуха" только по тем направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики. Таким образом, иностранные авиакомпании получили право выполнять полеты в несколько аэропортов Казахстана без ограничений по частотам и типам воздушных судов, в том числе с пятой степенью "свободы воздуха" без ограничений по маршрутам", - говорится в сообщении.

В ведомстве полагают, что такой шаг, направленный на развитие конкуренции в отрасли, в перспективе поспособствует снижению стоимости авиабилетов, улучшению сервиса и расширению географии полетов.

Режим "открытое небо" в Казахстане действует в аэропортах Астаны, Алма-Аты, Актау, Актобе, Караганды, Кокшетау, Павлодара, Петропавловска, Семея, Тараза, Туркестана, Усть-Каменогорска и Шымкента.