Кабмин расширил меры поддержки для инвесторов в ДФО

Размер выплат будет рассчитываться исходя из объема инвестиций и специального коэффициента

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Кабмин РФ расширил возможности инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, инвесторы смогут частично возмещать затраты на присоединение железнодорожных путей предприятий к путевой инфраструктуре ОАО "РЖД". Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Размер выплат будет рассчитываться исходя из объема инвестиций и специального коэффициента, который устанавливается президиумом правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока по отдельным видам экономической деятельности. Претендовать на такие выплаты смогут инвесторы, реализующие свои проекты на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). "Таким образом, государство сможет поддерживать проекты, оказывающие наибольшее влияние на темпы развития дальневосточных регионов", - говорится в сообщении.

Постановлением, которое вступает в силу со дня его официального опубликования, также установлен приоритет для инвестиционных проектов, связанных с развитием туризма. "При проведении конкурсных отборов у проектов строительства или реконструкции гостиниц, домов отдыха и санаториев будет больше шансов получить субсидии на развитие инфраструктуры. Общий объем субсидий, который будет распределен между победителями конкурсного отбора, с учетом таких условий, составит около 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Работа ведется в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа".