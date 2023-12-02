Шольц призвал утроить глобальные мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году

Канцлер Германии отметил, что в стране расширение использования возобновляемых источников уже ускорилось, но теперь это должно произойти в мире

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым утроить глобальный потенциал в области возобновляемых источников энергии к 2030 году.

"Распространение возобновляемых источников энергии прогрессирует, но не теми темпами, которые необходимы", - заявил Шольц на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Он подчеркнул, что нужно "утроить расширение возобновляемых источников" и "удвоить энергоэффективность к 2030 году". При этом канцлер отметил, что в Германии расширение использования возобновляемых источников уже ускорилось, но теперь это должно произойти повсюду в мире.

Помимо расширения возобновляемой энергетики, по словам Шольца, важно, что на конференции начал работу климатический клуб, в который входят 35 стран и Европейский союз. "Это было успешное начало", - констатировал глава правительства ФРГ. "Речь идет о создании основы, которая сделает наши общие усилия сопоставимыми", - указал он, заметив, что многие другие страны заинтересованы в участии.

"На этом мы не остановимся", - заверил Шольц. "Реформа международной финансовой архитектуры - другой важный и насущный вопрос", - сказал канцлер, добавив, что в этом году достигнут прогресс и нужно двигаться дальше.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.