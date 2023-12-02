Бюджет Крыма получил 1,8 млрд рублей от национализации украинских активов

Председатель государственного совета республики Владимир Константинов отметил, что многие из этих предприятий требуют модернизации

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Бюджет Республики Крым в 2023 году получил 1,86 млрд рублей от реализации 25 национализированных объектов имущества украинских и других зарубежных бизнесменов, связанных с киевской властью. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель государственного совета республики Владимир Константинов.

"У нас в этом году продано 25 национализированных объектов на общую сумму 1,86 млрд рублей. Нужно иметь в виду, что главная задача всей этой истории - моральная и политическая. <...> Прибыль, которую зарабатывают эти предприятия, дальше не в полной мере контролируется. Собственник может ей манипулировать, выводить ее. И, к сожалению, этим они, вероятнее всего, и занимались. А потом они эти выведенные средства вкладывают в ВСУ. Вот эту схему мы и пытаемся сломать", - сказал Константинов.

По его словам, находящиеся за границей собственники практически не занимались развитием предприятий в Крыму, многие из них сегодня требуют модернизации. "С точки зрения стратегии именно новый собственник, российский, будет думать о развитии бизнеса, о внедрении технологий и так далее", - добавил глава крымского парламента.

В 2022 году глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью. С осени прошлого года в республике национализировали около 750 объектов. Среди них - квартира жены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, которая в октябре была продана на торгах за 44,3 млн рублей. Кроме того, в список национализированного имущества вошли объекты собственности украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и политика Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и киевского футбольного клуба "Динамо".