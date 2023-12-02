Лихачев и Гросси договорились о консультациях по ЗАЭС в начале 2024 года

В Росатоме отметили, что разговор шел о работе миссии МАГАТЭ на станции и предстоящей очередной ротации экспертов агентства

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава Росатома Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе встречи в Дубае на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) обсудили вопросы, касающиеся обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС, и договорились о полномасштабных консультациях в январе-феврале 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

"В центре внимания были вопросы, касающиеся обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС", - говорится в сообщении Росатома.

Как отметили в госкорпорации, в частности, разговор шел о работе миссии МАГАТЭ на станции и предстоящей очередной ротации экспертов агентства, запланированной на 5 декабря 2023 года. "Есть договоренность о проведении полномасштабных консультаций в январе-феврале 2024 года", - сообщили в Росатоме.