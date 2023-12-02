МАГАТЭ сообщило, что ночью ЗАЭС полностью отключилась от внешнего источника питания

Она перешла на дизельные генераторы

ВЕНА, 2 декабря. /ТАСС/. Запорожская АЭС ночью временно отключилась от внешнего источника питания и перешла на дизельные генераторы.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии.

"Станция временно отключилась от внешнего источника питания. Дизельные генераторы обеспечивали поступление электричества для обеспечения безопасности станции, пока подсоединение не было восстановлено. Это уже восьмой подробный случай за время конфликта", - говорится в сообщении агентства в соцсети X (ранее Twitter).

Причины сбоя не уточняются.

На данный момент станция подключена к одной основной линии электроснабжения мощностью 750 кВ, также имеет запасную линию мощностью 330 кВ. При полной потере подключения к внешним линиям включаются дизельные генераторы на объекте. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно подчеркивал, что перебои в электроснабжении станции ставят под угрозу физическую и ядерную безопасность объекта.