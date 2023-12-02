Участник СЭЗ из ЛНР освоил около 250 млн рублей на открытие первого в ЛНР гипермаркета

Гендиректор ООО "Транспортная компания "Вояж" Ольга Гончарук отметила, что базе "Манго" будет реализовываться около 70-80 тыс. наименований продукции

ЛУГАНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Компания из Луганской Народной Республики (ЛНР) - участник свободной экономической зоны (СЭЗ) освоила около 250 млн рублей инвестиций на открытие первого в регионе гипермаркета. Об этом ТАСС сообщила гендиректор ООО "Транспортная компания "Вояж" Ольга Гончарук.

"В 2021 году нами был заключен договор аренды данного торгового центра - с этого периода мы активно занимаемся восстановлением этого объекта. Были проведены работы по ремонту кровли, фасада здания, парковки, асфальтного покрытия, нанесения разметки, также внутренние отделочные работы помещения, в том числе коммуникации, <…> с целью открытия первого в республике центра оптово-розничной торговли "Манго". <…> Объем инвестиций составил в районе 250 млн рублей", - сказала она.

Первый в ЛНР гипермаркет "Манго" откроют на базе бывшего гипермаркета "Метро", действовавшего в Луганске до начала боевых действий, его помещение пострадало во время обстрелов города в 2014 году.

Гончарук сообщила, что на базе "Манго" будет реализовываться около 70-80 тыс. наименований продукции - как оптом, так и в розницу, при этом запуск гипермаркета обеспечит рабочими местами более 200 человек. По ее словам, компания заключила свыше 300 прямых контрактов с производителями РФ и Белоруссии, что "дало возможность стабилизировать цены и выйти на более низкий уровень по сравнению с ценами в республике".

Гончарук отметила, что открытие первого в ЛНР гипермаркета запланировано на середину декабря.

Компания "Вояж" стала участником СЭЗ в сентябре.

СЭЗ на территории новых регионов создана 24 июня, она будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, иные меры.