S7 сократит полетную программу по отдельным направлениям из-за перераспределения самолетов

Авиакомпания в течение года пересматривает расписание и корректирует его при необходимости

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания S7 сократит полетную программу по нескольким направлениям из-за сезонного перераспределения самолетов и оптимизации расписания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"S7 Airlines приняла решение о сокращении полетной программы по ряду направлений и отмене рейсов в связи с сезонным перераспределением парка воздушных судов и оптимизацией расписания. Авиакомпания в течение года пересматривает расписание и корректирует его при необходимости", - отметили в пресс-службе.

Пассажирам, которые приобрели билеты на попавшие под оптимизацию рейсы на период после 15 января 2024 года, были направлены уведомления обо всех изменениях, а представители авиакомпании уже начали работу с ними, отметили в компании. "Всем пассажирам S7 Airlines предлагает оформить полный вынужденный возврат билета, перебронировать вылет на доступные рейсы S7 Airlines или другие авиакомпании, также можно переоформить билеты на рейсы S7 Airlines со стыковкой в одном из базовых аэропортов", - сообщили в пресс-службе, рекомендовав пассажирам обращаться напрямую в контакт-центр.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что перевозчик может сократить осенне-зимнее расписание на 10-15% из-за сложностей с обслуживанием Airbus A320/321 neo, в частности - с техническим обслуживанием двигателей P&W, которые не ремонтируют технические организации ни в России, ни в Иране. По данным газеты, в компании не летает и находится на обслуживании около 20% парка, в том числе 13 из 39 neo.