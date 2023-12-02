На Украине заявили об уменьшении экспорта через Польшу на 40% из-за блокирования границы

Согласно заявлению министерства экономики страны, в ноябре объемы экспорта украинской продукции достигли 9,2 млн тонн

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Потери экспорта Украины через польскую границу из-за ее блокирования местными перевозчиками составили 40%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики страны.

Ранее замминистра экономики Украины Тарас Качка выразил мнение, что страна потеряет не менее 20% импорта. "В ноябре объемы экспорта украинской продукции достигли 9,2 млн тонн. На грузовой транспорт пришлось 783 тыс. тонн. Наибольший объем экспорта проходил через польскую границу - 282 тыс. тонн. И этот объем стал на 40% меньше, чем до того, как начали бастовать польские перевозчики", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

На некоторых пунктах пропуска, таких как "Ягодин - Дорохуск" и "Рава-Русская - Хребене", экспорт почти остановился или сократился вдвое, отметили в министерстве.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Протестующие требуют отменить льготы, предоставленные ЕС перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. С 27 ноября к ним присоединились польские фермеры.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 2 декабря сообщил, что на украинско-польской границе в очереди на выезд из Польши стоят около 2,4 тыс. грузовиков. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с протестующими пока не привели к результатам. С начала блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя.

В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. Представители украинских компаний и объединений прогнозируют срыв многих контрактов. Европейские компании уже начали сокращать объемы заказов. У водителей, ожидающих возможности пересечь границу, начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо. Для помощи им украинские власти совместно с профильными ассоциациями создали штаб. Киев готовит иски о возмещении ущерба, а на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием ввести санкции против поляков, блокирующих пункты пропуска. В свою очередь Министерство инфраструктуры Польши призвало Киев выполнить требования польских перевозчиков.