Росатом предлагает Казахстану АЭС, которая перекроет до 20% потребностей в электроэнергии

Гендиректор ТОО "Росатом Центральная Азия" Сергей Громов отметил, что общая мощность блоков составит 2,4 тыс. МВт

АСТАНА, 2 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор ТОО "Росатом Центральная Азия" (дочернее предприятие Росатома) Сергей Громов заявил, что госкорпорация предлагает Астане построить два блока АЭС, которые смогут перекрыть до 20% недостающих потребностей республики в электроэнергии и считаются самыми безопасными в мире. Об этом сообщило посольство России в Казахстане.

"Росатом предлагает Казахстану построить два блока АЭС, которые считаются самыми безопасными в мире. Об этом заявил генеральный директор ТОО "Росатом Центральная Азия" (дочернее предприятие Росатома) Сергей Громов в ходе круглого стола "Атомная энергетика - основа энергетической независимости и технологического развития", - говорится в сообщении диппредставительства.

Громов отметил, что общая мощность блоков, относящихся к самому современному - третьему - поколению (3+) составит 2,4 тыс. МВт. По оценке генерального директора, "АЭС с подобным потенциалом сможет перекрыть до 20% недостающих потребностей в электроэнергии в Казахстане", сообщили в посольстве.

В ноябре глава Минэнерго республики Алмасадам Саткалиев заявил, что в Казахстане понимают, какие конкурентные преимущества есть у российских технологий в области строительства атомных электростанций, отметив, что "российские ядерные технологии сейчас являются наиболее безопасными, наиболее эффективными и дешевыми в плане строительства".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны 1 сентября предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу. Дата референдума будет назначена после проведения консультаций с обществом, которые проводятся в настоящее время.

Власти рассматривают несколько потенциальных поставщиков ядерных технологий. Это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, французская EDF и госкорпорация "Росатом". По итогам исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области.