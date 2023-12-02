Благоустройство озера Манжерок на Алтае намерены завершить в 2024 году

По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, формирование набережной и строительство острова на озере начнется весной

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/. 2 декабря. /ТАСС/. Работы по благоустройству озера Манжерок в Республике Алтай завершатся в конце 2024 года, сообщил журналистам председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

"Мы закончили работы по вычерпыванию жижи. Озеро в этом году впервые замерзло. Мы сейчас остановили работы. И весной мы закончим формирование береговой линии и начнем формирование набережной и строительство острова на озере. И к концу следующего года благоустройство мы должны полностью завершить", - сказал Греф, добавив, что редких растений на озере нет.

В сентябре он сообщал, что в течение двух-трех лет планируется полностью очистить озеро, что позволит получить в первозданном виде чистейшую воду. По словам Грефа, на проект экологического восстановления направили 800 млн рублей, из которых половину изыскало Министерство природных ресурсов и экологии России и половину - Сбербанк.

Озеро Манжерок находится в Горном Алтае, на высоте 423 м над уровнем моря, у подножия горы Синюхи. Вопросом расчистки озера власти занялись в 2015 году. Тогда исследование показало, что Манжерок мелеет и интенсивно зарастает.