В США заявили о запуске партнерства по созданию цепочек поставок чистой энергии

Вице-президент страны Камала Харрис отметила, что в рамках этого партнерства предоставляется льготное кредитование на сумму в размере $568 млн, чтобы стимулировать инвестиции в производство экологически чистой энергии

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты инициируют партнерство по созданию всемирной цепочки поставок экологически чистой энергии. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис на Всемирном климатическом саммите - основном мероприятии 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28).

"Сегодня я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты запускают новое партнерство, чтобы способствовать созданию цепочки поставок экологически чистой энергии по всему миру. В рамках этого партнерства мы также объявляем о предоставлении льготного кредитования на сумму в размере $568 млн, чтобы стимулировать инвестиции в производство экологически чистой энергии", - сказала она.

Ранее на полях конференции Харрис объявила, что США направят $3 млрд в Зеленый климатический фонд, созданный в рамках Конвенции ООН об изменении климата для содействия развивающимся странам в достижении целей Парижского соглашения.

COP-28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.