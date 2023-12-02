В МТУСИ разработали модель нейросети для распознавания мошеннических банковских транзакций

В университете сообщили, что модель уже на этой стадии готовности может применяться в качестве первой линии защиты от интернет-мошенников

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Модель нейросети для распознавания мошеннических банковских транзакций разработали ученые Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ). Как рассказали ТАСС в университете, модель уже на этой стадии готовности может применяться в качестве первой линии защиты от интернет-мошенников.

Задача разработанной в МТУСИ модели сверхточной нейронной сети - распознавание мошеннических транзакций. Для реализации нейросети был использован набор данных веб-сайта Kaggle, состоящих из транзакций, осуществленных с помощью кредитных карт. По словам руководителя пресс-службы МТУСИ Алины Хакимзяновой, благодаря анализу и обработке данных и обучению в течение 40 эпох (эпоха - однократное прохождение всех обучающих примеров через нейронную сеть) удалось добиться очень хороших результатов: модель нейросети успешно обобщается на неизученные данные и имеет очень высокую точность в распознавании мошеннических действий.

Особенность новой модели в том, что разработка проводилась на базе уже примененной нейросети, что способствовало более фундаментальному исследованию в работе с нейронной моделью для распознавания мошеннических транзакций. Полученная модель способна учитывать большое количество определенных закономерностей, по которым можно распознать противоправные действия, и имеет достаточно хорошие показатели по сравнению с аналогами, отмечают авторы разработки. По их словам, при обучении нейросети дополнительно учитывались и такие данные, как тип использованной банковской карты, характеристики устройства, с помощью которого была совершена банковская транзакция. Еще одна особенность новой модели в том, что она учитывает определенные закономерности, по которым можно распознать противоправные действия. Например, при фильтрации транзакций анализируются временные метки и определяется, как давно человек открыл счет в банке и в какой организации он обслуживается.

"Работа над исследованием продолжается. В дальнейшем будет проведено более фундаментальное обучение и тестирование работы нейросети. Хотя существенно усложняет работу то, что банковская информация является конфиденциальной, данные о проведенных транзакциях получить практически невозможно. Модель сверточной нейронной сети может быть применена в качестве первой линии защиты от интернет-мошенничества", - рассказала доцент кафедры "Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации" МТУСИ к.п.н. Ирина Яблочникова.