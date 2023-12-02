Крупнейшие нефтяные компании обязались добиться углеродной нейтральности к 2030 году

Председатель COP28 Султан бен Ахмед аль-Джабер сообщил, что соответствующий документ подписали "50 компаний, на которые приходится более 40% мировой добычи нефти"

ДУБАЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Крупнейшие нефтяные компании, на долю которых приходится более 40% мировой добычи, присоединились к Хартии о сокращении выбросов метана и углекислого газа в атмосферу. Об этом заявил председатель 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) Султан бен Ахмед аль-Джабер.

"На сегодняшний день 50 компаний, на которые приходится более 40% мировой добычи нефти, подписали Хартию декарбонизации нефтегазовой промышленности", - сказал аль-Джабер. По его словам, больше половины сторон, присоединившихся к хартии, являются национальными нефтяными компаниями.

Хартия декарбонизации нефтегазовой промышленности (Oil and Gas Decarbonization Charter, OGDC) была представлена в ходе Всемирного климатического саммита - основного мероприятия COP28. Документ призывает отрасль достичь углеродной нейтральности и "почти нулевых" выбросов метана к 2030 году. Как сообщило председательство COP28, к хартии присоединилась крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco, а также американская ExxonMobil, британская Shell, итальянская Eni и эмиратская ADNOC.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.