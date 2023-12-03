Названы самые высокооплачиваемые вакансии для людей с ОВЗ в России

В список вошли адвокат, врач-остеопат, аналитик данных, шлифовщик и повар, сообщили эксперты сервиса "Работа.ру"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Адвокат, врач-остеопат и аналитик данных вошли в подборку высокооплачиваемых вакансий, доступных для людей с инвалидностью. Таким специалистам предлагают зарплату от 170 тыс. до 300 тыс. рублей, следует из подборки сервиса "Работа.ру" (имеется в распоряжении ТАСС).

"К Международному дню людей с инвалидностью сервис "Работа.ру" изучил базу вакансий, на которых работодатели будут рады видеть соискателей с ограничениями здоровья, и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений. Для поиска таких вакансий на сервисе доступен специальный фильтр. Так, высокий доход доступен адвокату в Москве - от 300 тыс. рублей в месяц. Кандидату необходимо иметь высшее образование, действующий статус адвоката, а также соответствовать требованиям, согласно с федеральным законом об адвокатской деятельности", - говорится в подборке.

Кроме того, кандидата с инвалидностью готовы трудоустроить на должность врача-остеопата с зарплатой до 170 тыс. рублей в Москве. Требуется высшее образование, действующий сертификат по специальности, опыт работы в медицинском учреждении, а также умение работать с медицинской документацией.

Почти такую же зарплату (до 177 тыс. рублей) предлагают аналитику данных IVR в Адыгейске. В обязанности работника будет входить анализ воронок клиентских путей в продуктах, выявление триггеров при взаимодействии с банком, проведение и анализ продуктовых пилотов, построение дашбордов или отчетов. Также в банковской сфере, но в Нижневартовске, ищут премиум-менеджера. Специалисту готовы платить от 160 тыс. рублей.

Среди рабочих специальностей в подборку также вошли вакансии шлифовщика на заводе в Шадринске (зарплата 157 тыс. рублей в месяц), повара в Ямало-Ненецком автономном округе (до 139 тыс. рублей за вахту) и автоэлектрика в Сургуте (до 124 тыс. рублей).

Кроме того, по данным "Работы.ру", соискатели с инвалидностью могут трудоустроиться на должность начальника отдела менеджмента качества в Ленинградской области (до 120 тыс. рублей), специалиста по видеонаблюдению на складе в Истре (от 110 тыс. рублей) и управляющего животноводческим комплексом во Владимире (от 100 тыс. рублей).