Восстанавливать лопатки для Airbus и Boeing по российской технологии начнут в 2024 году

Академик Василий Фомин отметил, что производство будет осуществляться на Бердском электромеханическом заводе

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН в Новосибирске разработали технологию восстановления лопаток для двигателей самолетов Airbus и Boeing. Ее начнут применять на Бердском электромеханическом заводе (БЭМЗ) до конца 2024 года, рассказал ТАСС научный руководитель института академик Василий Фомин.

По его словам, для решения этой задачи авиакомпания S7 менее, чем за год построила два завода и получила соответствующие разрешения. Между тем председатель СО РАН Валентин Пармон уточнял, что для этого был приобретен БЭМЗ, расположенный под Новосибирском.

"Нашу технологию мы должны отдать [БЭМЗу]. <...> Я думаю, что он приступит к [ее использованию] в конце следующего года, если не в середине. <...> Мы уже разобрались, какой материал используется, уже подобрали близкий к этому материалу наш, и российский материал уже напыляем" - сказал Фомин в беседе с ТАСС, отметив, что опытные образцы уже готовы.

Технология позволяет восстанавливать обгоревшие и потрескавшиеся лопатки для двигателей самолетов Airbus и Boeing. Это необходимо, так как из-за санкционного давления их обслуживание из-за рубежа затруднено. По словам Фомина, производство лопаток для двигателей в России не предназначено для этих воздушных судов, поэтому было необходимо уделить внимание их восстановлению.

АО "Бердский электромеханический завод" - машиностроительное предприятие, работает с 1959 года. Приоритетными направлениями на заводе являются выпуск продукции для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации и электромеханической продукции гражданского направления.