Nikkei: цена краба в Японии снижается благодаря импорту из России

По информации издания, от поставок этого российского продукта Токио отказаться будет сложно, поскольку альтернатив, которые могли бы обеспечить необходимые объемы, нет

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Япония фиксирует снижение стоимости крабового мяса на фоне резкого роста импорта из России, которая из-за санкций перенаправила поставки в Азию вместо США. Ранее Соединенные Штаты были крупнейшим импортером российского краба, сообщила газета Nikkei.

В 2021 году Япония получала примерно 8,6% своего импорта морепродуктов в стоимостном выражении из России. При этом Япония получала из РФ сразу по 56% всего импорта краба и икры трески, а также 46% морского ежа. В марте 2022 года США, которые ранее получали половину российского экспорта краба, ввели запрет на импорт российских морепродуктов.

В результате РФ перенаправила экспорт краба в азиатские страны, в том числе в Японию. В результате доля российского краба в японском импорте выросла в 2022 году до 64,8%. Япония не вводила полного запрета на российские морепродукты и лишь повысила тарифы. По словам представителя управления рыболовства Японии, полный запрет "имел бы большое воздействие на японскую индустрию переработки морепродуктов".

Тенденцию к росту импорта краба из России сохраняется, отмечает издание. Так, за первые три квартала доля импорта из РФ увеличилась до 68,8%.

Отказаться от импорта краба из России Японии будет сложно, пишет издание, поскольку альтернатив, которые могли бы обеспечить необходимые объемы, нет. "Несмотря на политические риски, торговля с Россией в будущем, вероятно, увеличится", - привела газета слова источника на рынке.