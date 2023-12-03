ОАЭ выделят $150 млн на решение проблемы нехватки воды

Абу-Даби также внес $100 млн в трастовый фонд Всемирного банка по сокращению выбросов, отметил председатель COP28 Султан бен Ахмед аль-Джабер

ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) направят $150 млн на решение проблем, связанных с нехваткой водных ресурсов. Об этом сообщило председательство 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"ОАЭ объявляют о выделении нового финансирования в размере $150 млн на решение проблемы нехватки воды", - говорится в заявлении. Как отмечает председательство, средства будут направлены на поддержку проектов по обеспечению водной безопасности в наиболее уязвимых странах.

Кроме того, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, председатель COP28 Султан бен Ахмед аль-Джабер заявил, что ОАЭ внесли $100 млн в трастовый фонд Всемирного банка, который финансирует проекты по сокращению выбросов метана и объемов факельного сжигания попутного нефтяного газа.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.