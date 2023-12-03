Всемирный банк планирует направлять более $40 млрд в год на борьбу с изменением климата

Эта сумма составит 45% от всех поступлений, отметил глава ВБ Аджай Банга

ДУБАЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) планирует выделять на реализацию проектов по борьбе с изменением климата более $40 млрд в год, что составит 45% от всех поступлений. Об этом заявил глава ВБ Аджай Банга, выступая на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Сегодня Всемирный банк ставит перед собой амбициозную цель - с 2025 года направлять на борьбу с изменением климата 45% нашего годового финансирования. Мы увеличиваем наши амбиции, поэтому будем выделять на эти цели более $40 млрд в год, что примерно на $9 млрд больше первоначальной цели", - сказал Банга.

По его словам, Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития - главное кредитное подразделение организации и подведомственный ей фонд для беднейших стран мира - будут в равной степени направлять средства на смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним.

Банга также заявил, что ВБ расширит область применения положений о долговой устойчивости к изменению климата. Эти положения предусматривают приостановку выплат в случае стихийных бедствий - как по основному долгу, так и процентов по долгу. Это, как подчеркнул глава ВБ, позволит правительствам сосредоточиться на усилиях по восстановлению и преодолению последствий стихийных бедствий, вызванных изменением климата.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.