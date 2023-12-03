Кабмин дополнительно направит более 473 млн рублей на развитие инфраструктуры в ДФО

Выделенные средства получат Приморский край, Еврейская автономная область, Сахалинская область и Чукотский автономный округ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно более 473 млн рублей на реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Средства поступят в Приморский край на приобретение тяжелой техники для проведения аварийно-спасательных работ, расчистки русел рек и дноуглубительных работ и в Сахалинскую область на строительство автомобильной дороги Китовое - Янкито", - говорится в сообщении.

Кроме того, выделенные средства получит Еврейская автономная область на реконструкцию систем оповещения об угрозе возникновения ЧС, а также Чукотский автономный округ на покупку, доставку и монтаж двух модульных цехов, необходимых для зверобойного промысла.

Решение принято в рамках реализации мероприятий по социальному развитию центров экономического роста регионов, входящих в ДФО. Данная программа была запущена по инициативе президента России Владимира Путина в целях сделать макрорегион более современным и привлекательным.