На польско-украинской границе в очередях стоят более 2,5 тыс. грузовиков

Движение идет по несколько автомобилей в час, рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. фур ждут своей очереди на польско-украинской границе, чтобы проехать на Украину. Об этом сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"По состоянию на утро сегодня, по информации, которую нам сообщают польские пограничники, в очередях в сторону Украины находится более 2,5 тыс. грузовых транспортных средств", - сказал Демченко в эфире телеканала "Рада".

По его информации, больше всего фур собралось в направлении КПП "Рава-Русская - Хребене" - 850, по 600 стоят у пунктов пропуска "Краковец - Корчева" и "Медыка - Шегини", проезда у КПП "Ягодин - Дорохуск" ждут 450 грузовиков. По словам Демченко, движение идет очень медленно - по несколько автомобилей в час. 2 декабря Демченко сообщал о 2,4 тыс. грузовиков в очереди.

В то же время утром Госпогранслужба Украины сообщила, что на границе с Польшей не работают еще два КПП - "Смильница - Кросценко" и "Нижанковичи - Мальховице". Сообщается, что причиной стала неисправность базы данных таможенной службы.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Некоторые пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах.

Переговоры с протестующими пока не привели к результатам. Они требуют отменить льготы, предоставленные ЕС перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года. 1 декабря в Киеве сообщили, что польская сторона согласилась пропускать пустые фуры через КПП "Угринов - Долгобычев".