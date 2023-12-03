В Росавиации сообщили, что аэропорты Москвы работают штатно на фоне непогоды

Уходов самолетов на запасные аэродромы нет

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Столичные аэропорты на фоне сильного снегопада работают штатно, самолеты пока на запасные аэродромы не уходили, сообщили ТАСС в Росавиации.

"На 13:00 мск в условиях сильного ливневого снега аэропорты столичного региона работают штатно. Аэродромные службы периодически чистят взлетно-посадочные полосы. Уходов самолетов на запасные аэродромы нет", - отметили в пресс-службе.

В воскресенье в Москве начался сильный снегопад. Согласно экстренному предупреждению Гидрометцентра РФ, в городе и по области возможны метель, усиление ветра до 16 м/ с и гололедица, снежные заносы. Причиной непогоды, по данным метеорологов, стал южный циклон, центр которого перемещается через Центральную Россию с юго-запада на северо-восток.