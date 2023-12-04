Победители и призеры Зеленой премии РЭО получат почти 6 млн рублей

Для занявших первые места денежный приз составляет по 350 тыс. рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Награждение финалистов Зеленой премии, организованной Российским экологическим оператором (РЭО), пройдет в Москве в понедельник. Лучшие проекты получат совокупно 5,8 млн рублей.

"Зеленая премия позволит выявить лучшие экологические проекты со всей страны. Финалисты получат денежные призы на общую сумму 5,8 млн рублей. Для занявших первые места денежный приз составляет по 350 тыс. рублей. Победители смогут вложить эти деньги в масштабирование своих проектов, направленных на формирование экономики замкнутого цикла, комплексной системы обращения с отходами и в целом на заботу об окружающей среде России", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Занявшие с 11-го по 21-е место получат по 57 тыс. рублей, с 4-го по 10-е место - по 75 тыс. рублей. Трем финалистам, занявшим третье место, вручат по 200 тыс. рублей, второе - по 250 тыс. рублей, первое - по 350 тыс. рублей. Оператором призового фонда Зеленой премии является Фонд развития социальных и экологических инициатив "Эколайн-Будущее".

"Всего на конкурс было подано более 3,8 тыс. заявок. Лучшие проекты будут выявлены в семи номинациях: "Образовательные проекты", "Культурные и медийные проекты", "Инициативы отраслевых компаний", "Общественные и волонтерские проекты", "Корпоративные проекты", "Регионы России" и "Экологичные практики в строительстве". Денежное вознаграждение подготовлено для победителей в номинациях "Общественные и волонтерские проекты", "Образовательные проекты" и "Культурные и медийные проекты", - уточнил глава пиар-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Ведущими церемонии станут олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и актриса Юлия Зимина. На церемонии РЭО установит Елку желаний, которую украсят порядка 60 игрушек с желаниями детей со всей России.