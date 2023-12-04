В Москве пройдет Конгресс индустрии детских товаров

Мероприятие соберет производителей продукции для детей, представителей органов власти, экспертов в сфере науки и образования

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ежегодный Конгресс индустрии детских товаров пройдет в Москве с 5 по 7 декабря 2023 года. Производители продукции для детей, представители органов власти, эксперты в сфере науки и образования обсудят сценарии развития отрасли, меры государственной поддержки, актуальные проблемы и перспективы развития рынка.

"В этом году в рамках конгресса мы подводим итоги 15-летней деятельности АИДТ (Ассоциации предприятий индустрии детских товаров - прим. ТАСС), отмечаем наградами лидеров индустрии, а также ставим задачи по формированию новой команды управленцев, для того чтобы ответить на технологические вызовы", - рассказала ТАСС президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

В ходе мероприятия представители российских предприятий, работающих в индустрии детских товаров, рассмотрят текущую ситуацию в данном сегменте рынка и обсудят законодательные изменения, которые относятся к новому трехлетнему плану развития отрасли. Участники конгресса в течение трех дней будут обмениваться идеями, продемонстрируют различные федеральные и региональные проекты, а также проведут работу над решениями, способствующими росту российской индустрии детских товаров и средств обучения и воспитания.

Кроме того, 7 декабря в рамках конгресса состоится итоговая пресс-конференция в пресс-центре ТАСС.

Об актуальных вопросах

По данным Центра мониторинга, исследований и экспертизы АИДТ, объем российского рынка детских товаров превышает 1 трлн рублей в год, в отрасли задействованы порядка 4,5 тыс. производителей. Президент ассоциации отметила, что индустрия детских товаров является серьезным инструментом для достижения актуальных целей в вопросах демографии, а также в сфере качества и безопасности жизни детей, их развития и благополучия.

"Мы понимаем, что отрасли так или иначе придется конкурировать с глобальным рынком, поэтому мы должны помогать создавать инновационные, уникальные продукты, конкурентоспособные на международном рынке. Это значит, мы должны думать в том числе о поддержке разработчиков, изобретателей, дизайнеров, развитии национальных брендов", - указала Цицулина.

Президент ассоциации обратила внимание на то, что в настоящее время в России реализуются масштабные задачи по обновлению инфраструктуры образования. "Строятся и ремонтируются школы, готовится объемная программа по детским садам. Поэтому вопросы развития отрасли учебного оборудования и средств обучения приобретают особое значение", - сказала собеседница ТАСС.

Она уточнила ТАСС, что для программы поддержки индустрии детских товаров будут подготовлены предложения с целью поддержки малого и среднего бизнеса. По словам Цицулиной, отрасль находится в фазе замещения брендов, которые ушли с российского рынка. "Когда освобождается рынок, на него приходят все, кто хочет его занять: в 2023 году импорт игрушек вырос на 38%. Это не просто риски, а прямая угроза для сохранения той небольшой доли в 10% отечественного производства игр и игрушек", - добавила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

Она напомнила, что Минпромторг РФ поставил задачу повысить долю отечественных производителей на рынке. "Какими инструментами и механизмами планируют практически удвоить отечественный рынок, предстоит ответить совместно региональным и федеральному министерствам промышленности и производителям. Сегодня у нас есть запрос общества, политическое решение, осталось задействовать меры промышленной политики и поддержки потребительского спроса", - заключила Цицулина.

О мероприятии

Конгресс индустрии детских товаров - ведущая площадка для диалога между представителями бизнеса, органов государственной власти, научного и экспертного сообщества. Мероприятия конгресса посвящены вопросам стратегии развития индустрии детских товаров, выработке системных решений, способствующих повышению конкурентоспособности российской промышленности, работающей в интересах детства. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг РФ и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров. ТАСС - генеральный информационный партнер.