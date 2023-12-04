Эксперты зафиксировали почти двукратный рост числа вакансий в России за пять лет

В консалтинговой компании "Яков и партнеры" также сообщили, что за этот период вдвое выросла предлагаемая медианная зарплата

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Число вакансий, публикуемых российскими работодателями, за последние пять лет выросло в 1,8 раза, а предлагаемая медианная зарплата - в два раза. К таким выводам пришли эксперты консалтинговой компании "Яков и партнеры" в исследовании рынка труда РФ (имеется в распоряжении ТАСС).

Эксперты сделали выводы на основе анализа данных о 38 млн вакансий, размещенных с 2018-го по июль 2023 года, а также исходя из прогноза развития рынка труда с учетом официальных прогнозов социально-экономического развития страны.

"Данные о вакансиях, предлагаемых зарплатах и безработице за 2018-2023 годы говорят о том, что дефицит рабочей силы уже наступил. Количество вакансий, публикуемых российскими работодателями, увеличилось за последние пять лет в 1,8 раза. После краткосрочного падения в 2022 году уровень спроса на труд восстановился в первом полугодии 2023 года, а август стал рекордным по количеству размещенных вакансий (1,2 млн)", - говорится в результатах исследования.

Как отмечается в исследовании, количество вакансий росло высокими темпами во всех регионах, особенно быстро - в Центральном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах (108%, 96% и 94% соответственно по сравнению с базовым уровнем 2018 года). В абсолютном выражении, по данным компании, количество вакансий сильнее всего выросло в Центральном и Приволжском федеральных округах.

"На фоне роста числа вакансий медианная предлагаемая зарплата увеличилась в два раза, что существенно больше, чем рост ВВП, инфляции и индекса потребительских цен за тот же период. В регионах, показавших самый активный рост предлагаемой зарплаты, он составил 85%-114%, в то время как в Москве - всего 51%. Поэтому разница в размере предлагаемых зарплат между Москвой и регионами сократилась с 58-188% до 25-105%. Тем не менее абсолютный уровень предлагаемых зарплат в столице остается выше, чем в остальных федеральных округах", - также отмечается в результатах анализа.

Эксперты пришли к выводу, что среди отраслей зарплата больше всего выросла в строительстве и промышленности - на 160 и 114% соответственно. Эти же группы показали самый большой рост спроса на рабочую силу - на 137 и 109%.