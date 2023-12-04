За повторную продажу сигарет несовершеннолетним предложили ввести штрафы

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий пояснил, что законопроект предусматривает также приостановку деятельности на срок до 90 суток

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подготовил и направил на заключение правительства РФ законопроект, согласно которому повторная продажа сигарет и вейпов несовершеннолетним повлечет наложение увеличенного штрафа для физлиц, а также должностных и юридических лиц. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Документ предполагает штрафы для физлиц в размере от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, а для юрлиц - от 600 тыс. до 800 тыс. рублей с возможностью приостанавливать их деятельности на срок до 90 суток. Кроме того, штраф будет также распространяться на должностных лиц и составит от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.

"Действующим законодательством установлены меры наказания за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним в виде штрафов. При этом существует ряд нечистоплотных продавцов, готовых рискнуть ради увеличения заработка. Дети все еще покупают вейпы и электронные сигареты. Мы считаем, что имеющегося набора санкций недостаточно, и предлагаем усилить наказание за повторные нарушения. А если повышенный штраф не замотивирует исполнять закон, то приостанавливать деятельность на срок до 90 суток в качестве меры ответственности", - рассказал в беседе с ТАСС Слуцкий.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым в РФ увеличиваются штрафы за продажу табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов несовершеннолетним. Так, для граждан штраф составляет от 40 тыс. до 60 тыс. рублей (ранее от 20 тыс. до 40 тыс. рублей), для должностных лиц - от 150 тыс. до 300 тыс. рублей (ранее от 40 тыс. до 70 тыс. рублей), для юридических лиц - от 400 тыс. до 600 тыс. рублей (ранее от 150 тыс. до 300 тыс. рублей).