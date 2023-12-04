В Петропавловске-Камчатском планируют благоустроить коммерческую зону с развлечениями

Она находится на участке проспекта 50-летия Октября

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Коммерческую зону с торгово-развлекательной функцией благоустроят в так называемом деловом центре Петропавловска-Камчатского в рамках мастер-плана по реновации краевой столицы. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Одним из самых больших проектов благоустройства в рамках мастер-плана столицы края станет участок проспекта 50-летия Октября. Территория включит в себя большую коммерческую зону с торгово-развлекательной функцией, в том числе рынок на 6-м км. Благоустройство так называемой красной линии в столице региона включит в себя несколько километров центральной торговой зоны города. Здесь сосредоточено множество сложных по ценности и по сопоставимости друг с другом функций, включающих в себя и жилую, и прогулочную, и деловую, и финансовую, и другие. Мы хотим сделать эту улицу действительно центральной по образу множества аналогичных значимых коммерческих улиц других городов", - привели в сообщении слова главного архитектора Камчатского края Михаила Кудряшова.

Уточняется, что в благоустройство прежде всего будут включены пешеходные зоны. Разработка проекта находится на стадии завершения и готовится к отправке на экспертизу.

В районе проспекта 50-летия Октября расположены торговые объекты, при этом инфраструктура для их функционирования не обустроена должным образом. Посетителям торговых центров не хватает парковок и пешеходных зон.