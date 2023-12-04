Россияне назвали самые перспективные профессии в 2024 году

Согласно результатам исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", в список вошли IT-специалист и рабочие специальности

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Большинство россиян считают, что самыми перспективными в 2024 году будут специальности в сфере IT и рабочие профессии. Также в лидерах рейтинга профессия врача, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос провели в ноябре, в нем приняли участие более 3,5 тыс. респондентов из всех регионов России.

"Большинство опрошенных (66%) отметили, что самой перспективной в следующем году станет профессия IT-специалиста. 51% респондентов выделили рабочие профессии. За врача проголосовали 38% россиян", - говорится в результатах исследования.

Также треть участников опроса считают, что актуальными в следующем году будут специалисты по нанотехнологиям (31%) и инженеры (31%). 28% респондентов отметили перспективы строителей, 22% - аналитиков, по 19% - медсестер и менеджеров по продажам, 14% - маркетологов, а 12% - HR-специалистов. Еще по 12% указали профессии юристов и дизайнеров.

"Логично, что профессия IT-специалиста, по мнению россиян, станет самой перспективной в 2024 году. Развитие нейросетей и их влияние на рынок труда сейчас становятся все более значимыми. Нейросети представляют собой мощный инструмент, который трансформирует традиционные рабочие процессы и приводит к появлению новых возможностей и вызовов", - цитируют в результатах исследования заместителя генерального директора "Работа.ру" и операционного директора сервиса "СберПодбор" Александра Ветеркова.

На вопрос о том, что почему именно эти профессии будут перспективными, чаще всего россияне отмечали большие зарплаты (43%) и высокую конкуренцию работодателей за кадры (43%). Также респонденты указали на перспективы развития профессии в РФ и других странах (39%), престижность специальности (32%), возможность для удаленной работы (25%) и высокий карьерный потенциал (23%).