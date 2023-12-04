Операторы связи зафиксировали рост трафика в Telegram в третьем квартале

В сети "Билайна" он остается самым быстрорастущим интернет-сервисом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Трафик в мессенджере Telegram вырос на 50% в III квартале этого года в сравнении с прошлым годом, сообщил ТАСС оператор связи "Билайн". В сети "Билайна" он остается самым быстрорастущим интернет-сервисом, опережая, к примеру, трафик WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) на 75%. Telegram регулярно входит в топы по трафику в России, а его подъем в стране начался весной 2022 года - после блокировки некоторых популярных сервисов.

По данным блока по операторскому бизнесу "Билайна", Telegram занимает третье место по объему трафика среди абонентов. Его рост выше общего роста интернет-трафика и других - не только WhatsApp - популярных сервисов. В сравнении с 50% роста у Telegram трафик на YouTube в III квартале вырос на 15%. Другой оператор - МТС - сообщил ТАСС, что не заметил резкого всплеска трафика в Telegram в III квартале в абсолютных цифрах.

"Мегафон" сообщил о серьезном росте мобильного трафика в Telegram - на 70% за июль - сентябрь этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Оператор связал рост с улучшением в целом качества голосовых вызовов в мессенджерах. По данным "Мегафона", WhatsApp отстает от Telegram - трафик в принадлежащем Meta сервисе показывает рост только на 37% в III квартале.

"Билайн" на фоне увеличения трафика увеличил пропускную способность c Telegram на 55% - еще на 500 Гбит/с - до 1,4 Тбит/с. Это позволило сделать нагрузку на сеть более равномерной, объяснил оператор. МТС же ведет планомерную работу по расширению стыков, и из-за отсутствия резкого всплеска трафика в абсолютных цифрах производит расширение по мере загрузки.

"Мегафон" же еще в первой половине 2023 года расширил пропускную способность прямых стыков с Telegram до 1,4 Тбит/ c, уточнил ТАСС сам оператор. "Такой уровень обеспечивает стабильную работу сервиса даже при пиковых нагрузках на сеть", - пояснили в его пресс-службе.