Объем производства электрогрузовиков EVM Pro в 2024 году составит 1 тыс. штук

В этом году компания "Электромобили мануфэкчуринг рус" рассчитывает выпустить около 70-80 электрогрузовиков

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Компания "Электромобили мануфэкчуринг рус" планирует в 2024 году увеличить объемы производства электрогрузомобилей EVM Pro до 1 тыс. штук. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор компании Илья Рашкин.

"В следующем году мы планируем произвести порядка 1 тыс. машин", - сказал он.

В текущем году автопроизводитель рассчитывает выпустить около 70-80 электрогрузовиков. По его словам, сейчас компанию сдерживает поставка шасси со стороны УАЗа, производство которого в настоящий момент перегружено. "Но я уверен, уже со следующего года все наладится", - отметил Рашкин.

Производство EVM Pro шло на протяжении всего года, первые 20 машин были выпущены как пилотные и поставлены потенциальным заказчикам для тестов. За время испытаний "Электромобили мануфэкчуринг рус" получала обратную связь о продукте и дорабатывала нюансы, выявленные во время эксплуатации машин. "И уже несколько месяцев идет серийное производство электрогрузомобилей - той версии, которая прошла все пилотные испытания", - заключил гендиректор.

Об электрогрузовике

Электрогрузомобиль EVM Pro был представлен в феврале 2022 года, серийное производство запущено в апреле 2023 года. Машина создана на базе шасси УАЗ "Профи". Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составляет до 300 км, допустимая полезная нагрузка при этом может достигать 1 тонны. Для сохранения заряда в минусовые температуры предусмотрен обогрев батареи. Использование электрогрузовика допустимо и в городской среде.