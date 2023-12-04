СМИ: Индия возобновила закупки венесуэльской нефти через посредников

По данным издания The Print, три индийских нефтеперерабатывающих завода купили около 4 млн баррелей нефти с поставкой в феврале по цене от $7,50 до $8 за баррель ниже нефти марки Brent

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Индийские нефтеперерабатывающие заводы возобновили закупки венесуэльской нефти через посредников. Об этом сообщило издание The Print со ссылкой на источники.

По данным издания, три индийских нефтеперерабатывающих завода купили около 4 млн баррелей венесуэльской нефти с поставкой в феврале по цене от $7,50 до $8 за баррель ниже нефти марки Brent.

Сообщается, что крупнейшая частная индийская энергетическая компания Reliance Industries на следующей неделе планирует встретиться с руководителями венесуэльской государственной компании PDVSA, чтобы обсудить прямые продажи нефти после ослабления санкций США в отношении этой южноамериканской страны.

"Команда Reliance уже запланировала встречи с руководителями PDVSA в Каракасе", - сказал один из собеседников, добавив, что переговоры, как ожидается, будут включать продажу нефти в Индию и импорт топлива в Венесуэлу.

Последний раз Индия импортировала венесуэльскую нефть в 2020 году. Как пишет The Print, доступ к нефти из Венесуэлы может ограничить затраты на импорт для Индии, которая стала крупным покупателем российской нефти, и еще больше снизить ее зависимость от Ближнего Востока.

Как следует из ноябрьского отчета Организации стран - экспортеров нефти, Россия уже год является лидером по поставкам нефти в Индию, обеспечив в сентябре 36% от общего объема импорта страны. По 20% поставок в Индию обеспечили Ирак и Саудовская Аравия. Общий объем импорта нефти Индией в сентябре уменьшился по сравнению с августом на 4%, до 4,3 млн б/с, и стал минимальным в текущем году.