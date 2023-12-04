В России продажи новых авто за 11 месяцев выросли на 59%

Они достигли 1,17 млн штук

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Продажи новых автомобилей в России за январь - ноябрь 2023 года выросли на 59% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достигли 1,17 млн штук. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора электронных ПТС).

"По итогам января - ноября 2023 года на территории Российской Федерации реализовано 1 174 575 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 59% больше показателей аналогичного периода прошлого года (739 521 шт.). 49,5% в этом объеме составляют автомобили отечественного производства", - отмечается в сообщении.

Продажи легковых авто за отчетный период выросли на 60% и достигли 938,6 тыс. машин, легких коммерческих авто - на 35%, до 92,3 тыс. Объем рынка в сегменте грузовиков увеличился в январе - ноябре 2023 года на 82%, достигнув 128,1 тыс., в сегменте автобусов - на 24%, до 15,6 тыс.

Рынок новых электромобилей за 11 месяцев вырос по сравнению с прошлым годом в четыре раза и составил 12,8 тыс. штук. Доля изготовленных в РФ электрических транспортных средств составила 21%.

Непосредственно в ноябре рынок новых транспортных средств снизился по отношению к октябрю на 2% и составил 133 тыс. авто. Из них было продано 108,5 тыс. легковых машин (-3% к октябрю), 11,1 тыс. LCV (+5%), 12,1 тыс. грузовиков (-5%) и 1,4 тыс. автобусов (+18%). При этом данные в годовом выражении не приводятся.

Лидером продаж в сегменте легковых машин стала модель Lada Granta: в ноябре было продано 15,8 тыс. машин, а в январе - ноябре - 176,2 тыс. На втором месте - Haval Jolion с результатом в 6,1 тыс. машин в ноябре и 43,6 тыс. за 11 месяцев 2023 года. Тройку лидеров замыкает Lada Niva, продажи которой в ноябре составили 5 тыс. авто, в январе - ноябре - 42,2 тыс.