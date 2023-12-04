В Томске получили первые образцы авиационного топлива из растительных масел

Такое биотопливо в отличие от традиционного топлива нефтяного происхождения гораздо экологичнее, при этом оно не должно уступать по экономическим показателям

ТОМСК, 4 декабря. /ТАСС/. Ученые Передовой инженерной школы (ПИШ) Томского политехнического университета получили первые образцы композиционного жидкого топлива для гражданской авиации из растительных масел и кулинарных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Для получения жидкого биотоплива мы используем по согласованию с промышленным партнером четыре вида сырья: талловое, рыжиковое и рапсовое масла, а также отходы кулинарных масел. При этом рассматриваются три метода получения такого альтернативного топлива - каталитический крекинг, процесс Фишера-Тропша и гидрокрекинг. Первые образцы топлива уже синтезированы. На следующем этапе исследования мы планируем разработку катализаторов, которые позволят повысить выход целевого продукта, а также получать биотопливо с заданными физико-химическими характеристиками", - передали в пресс-службе слова профессора отделения химической инженерии Елены Ивашкиной.

Такое биотопливо в отличие от традиционного топлива нефтяного происхождения гораздо экологичнее, при этом оно не должно уступать по экономическим показателям. Для оптимизации процесса создания топлива также разрабатывается интеллектуальная база данных с применением методов искусственного интеллекта. Это позволит упростить выбор компонентов, катализаторов и параметров синтеза в промышленном масштабе.

"Сегодня представители индустрии заинтересованы в технологиях производства биотоплив, оснащенных программным обеспечением для управления параметрами и оптимизации процесса получения авиационного топлива из биосырья. Это особенно актуально в связи с ограничениями по использованию импортных программных продуктов на отечественных заводах. Наш проект направлен на разработку импортозамещающих программных кодов и модулей для управления процессами создания топливных рецептур и их тестирования", - приводятся в сообщении слова профессора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрия Глушкова.