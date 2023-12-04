Стоимость биткойна превысила $41 тыс. впервые с 20 апреля 2022 года

Она росла на 4,33%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Стоимость биткойна в ходе торговой сессии росла на 4,33% - до $41,107 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk на 8:09 мск.

По данным на 8:38 мск, биткойн ускорил рост и находился на уровне $41,289 тыс. (+4,68%).

В последний раз стоимость биткойна превышала $41 тыс. 20 апреля 2022 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".