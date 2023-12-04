Нацбанк Таджикистана выдал лицензию российской системе переводов "Астрасенд"

Ее предоставили на неограниченный срок

ДУШАНБЕ, 4 декабря. /ТАСС/. Национальный банк Таджикистана выдал бессрочную лицензию на деятельность в республике российской платежной системы "Астрасенд".

"Акционерному обществу "Коммерческий банк "Соколовский", созданному и действующему в соответствии с законодательством Российской Федерации, выдана лицензия на неограниченный срок для деятельности оператора платежной системы "Астрасенд", - говорится в сообщении регулятора.

Международная платежная система "Астрасенд" была зарегистрирована в России ЦБ в конце октября 2022 года. Оператором системы является банк "Соколовский". По данным на сайте системы, она создана в России и в настоящее время также работает в Киргизии, где находится более 900 отделений партнеров, Казахстане (более 50 партнеров), Узбекистане (порядка 150 отделений-партнеров).