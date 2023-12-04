Кабмин утвердил опорные пункты в Арктике, которые станут базой для проектов развития

В перечень попали 16 агломераций в девяти регионах Арктической зоны

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство России утвердило перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны, которые станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу, в перечень вошли 16 агломераций в 9 регионах Арктической зоны. Так, в составе Мурманской области такими опорными пунктами стали Мурманск и Североморск, а также Кольский муниципальный район. В составе Архангельской агломерации - Архангельск, Северодвинск и Новодвинск. Также опорными пунктами в разных регионах Арктики, в частности, стали Нарьян-Мар, Новый Уренгой, Ноябрьск, Воркута, Норильск, Диксон, Певек и Анадырь.

"Часть из этих населенных пунктов, расположенных близ месторождений полезных ископаемых, станут базой для развития минерально-сырьевых центров, обеспечивающих развитие металлургической промышленности, - пояснили в правительстве. - В других городах и районах будут реализовываться приоритетные инвестпроекты, например, создание логистических центров".

"Планируется, что в ближайшее время для агломераций, вошедших в перечень, будут утверждены долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития", - добавили в кабмине.

В июле президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с регионами определить перечень опорных пунктов в Арктике и подготовить мастер-планы их развития до 2035 года. Глава государства подчеркнул, что практическую реализацию мероприятий в городах Арктической зоны важно начать уже с 2025 года.