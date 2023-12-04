Независимый неисполнительный директор Evraz Руслан Ибрагимов покинул пост

Он уведомил совет директоров об уходе с должности 1 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Независимый неисполнительный директор Evraz Руслан Ибрагимов с 1 декабря покинул пост, сообщили в компании.

"Evraz plc сообщает, что 1 декабря 2023 года Руслан Ибрагимов уведомил совет директоров о том, что он уходит с поста независимого неисполнительного директора Evraz plc с немедленным вступлением в силу", - говорится в сообщении.

В июле 2023-го на годовом собрании акционеры Evraz переизбрали в состав совета директоров независимых неисполнительных директоров компании Руслана Ибрагимова и Андрея Лободу.

В июне Evraz объявил, что генеральный директор Алексей Иванов покидает пост, а управление будет осуществлять совет директоров.

Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире.