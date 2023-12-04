Индекс Мосбиржи в начале торгов опускался ниже 3 100 пунктов впервые с 22 сентября

К 10:20 мск курс доллара растет до 90,62 рубля, евро находится на отметке 98,49 рубля

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже демонстрирует снижение ведущих индексов. Индекс Мосбиржи опускался ниже 3 100 пунктов впервые с 22 сентября, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:10 мск, индекс Мосбиржи снижался на 1,45%, до 3 096,73 пункта. К 10:20 мск индекс Мосбиржи снижался до 3 104,74 пункта (-1,19%), индекс РТС находился на уровне 1 079,12 пункта (-1,48%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на отметке 3 123,18 пункта (-0,61%), а долларовый индекс РТС составлял 1 086,57 пункта (-0,8%).

К 10:20 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи растет на 0,24% - до 90,62 рубля, евро находится на отметке 98,49 рубля (+0,54%). Курс юаня прибавляет 0,47% и находится на уровне 12,684 рубля.