Иностранные инвестиции во Вьетнам выросли за 11 месяцев на 14,8%

Сумма достигла $28,8 млрд, большую часть денег инвестировал Сингапур

ХАНОЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Рост прямых иностранных инвестиций в экономику Вьетнама составил 14,8% за 11 месяцев 2023 года. Об этом сообщили в министерстве планирования и инвестиций республики.

Общая сумма зарубежных капиталовложений в развитие вьетнамской экономики с января по ноябрь достигла $28,8 млрд, что на 14,8% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, информировали в ведомстве. Вновь зарегистрированный инвестиционный капитал превысил $16,4 млрд, увеличение капитала в уже реализуемых проектах составило $6,4 млрд и еще $5,97 млрд инвесторы потратили на покупку акций и долей действующих вьетнамских компаний и предприятий.

Лидером среди стран, инвестировавших во Вьетнам в 2023 году, стал Сингапур, вложивший в развитие вьетнамской экономики около $5,5 млрд, за ним следуют Гонконг с инвестиционным портфелем в $4,3 млрд и Южная Корея, инвестировавшая с начала года $4,1 млрд.

С момента вступления в силу в 1986 году закона об иностранных инвестициях во Вьетнам совокупный объем зарубежных капиталовложений в экономику республики превысил $455 млрд.